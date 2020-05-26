شكرا لقرائتكم خبر عن سيتى كلوب تعلن جاهزيتها لاستقبال أصحاب الهمم وذوى القدرات بكل الفروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة أندية سيتى كلوب الاهتمام بأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال تجهيز فروع تلك الأندية لاستقبال أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة وتلبية كافة احتياجاتهم، وذلك لمنحهم حقهم فى الحياة بالتواجد فى الأندية مثل غيرهم، وذلك عن طريق تجهيز طرق خاصة بأصحاب الهمم، وعمل "رامبات" فى الممرات والطرقات، ليتمكنوا من ممارسة حياتهم الاجتماعية والرياضية مثل الآخرين، تطبيقا لمبدأ المساواة بين الجميع فى المجتمع.

وجاءت الخطوة التى أعلنتها إدارة سيتى كلوب لترسم بسمة جديدة ومفاجأة ضمن سلسلة المفاجآت التى تعلنها الإدارة كل فترة، من توفير ماكتب للخدمات الحكومية وأماكن ترفيهية، وكذلك مراكز للاهتمام بالمرأة، وغيرها من أماكن للأطفال، وقاعات للمناسبات والحفلات.

وأزاحت أندية city club الستار عن أسعار عضويات المرحلة الأولى فى 15 فرعا على مستوى الجمهورية، وجاءت الأسعار شعبية وفى متناول الجميع، كما وعدت أندية CITY CLUB لتجمع بين الأعمار القليلة والطفرة الإنشائية والاجتماعية الهائلة، لتكون بعيدة عن الأسعار الجنونية والخيالية للعضويات فى باقى الأندية المصرية، رغم الطفرة الإنشائية والاجتماعية الهائلة التى تنفذها فى ستادات وأندية مصر بهدف تحويلها إلى مجمعات رياضية وصحية شاملة .

جاءت أسعار الاشتراك فى فرع السويس أو العاشر من رمضان او العبور او بنى سويف او سوهاج بمبلغ 42000 جنيه، وفى الزقازيق 62000 جنيه، شبين الكوم أو كفر الشيخ 52000 جنيه، دمنهور او دمياط او المنيا او اسيوط بنفس القيمة 47000 جنيه، طنطا 62000 جنيه، وبالنسبة لأسوان الجديدة او بنها 32000 جنيه، وحالة الرغبة فى سداد قيمة العضوية، فسهلت الأندية هذه الخطوة فى سداد المبلغ مع بنك cib، بالتقسيط المريح، للمساواة بين الجميع من فئات الشعب، من يريدون الاشتراك و العضوية فى اندية city club.