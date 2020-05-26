شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعى: مش معقول الـ41 دورى بتوع الأهلي كلهم حرام.. والزمالك يشوف حل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد واحد من أبناء نادى الزمالك الذى نشأ وترعرع داخل جدرانه حتي إنضم إلى الفريق الأبيض موسم 1991، وظل به لمدة 7 سنوات، حتى أصبح أفضل النجوم فى مركز خط الوسط والظهير الأيسر بالقلعة البيضاء والمنتخب الوطنى، إنه عصام مرعي الذى حقق مع الزمالك بطولة الدورى المصرى مرتان، ودورى أبطال افريقيا مرة واحدة، بالإضافة إلى بطولة السوبر الأفريقى وبطولة الأفرو أسيوية .

في شهر أكتوبر الماضى، أعلن رئيس نادى الزمالك تعيينه ضمن الجهاز المعاون للصربى ميتشو، مدرب الفريق الأبيض السابق، فى تجربة ليست الأولى له داخل ناديه، وعمل فى صمت كعادته حتى فوجئ بقرار الاستغناء عن خدماته "سوبركورة" تواصل مع نجم الأبيض للوقوف على الأسرار والكواليس في بعض الملفات الهامة والساخنة.

وقال عصام مرعي، إن أشرف بن شرقى مفتاح اللعب الحقيقى للزمالك وكان متفوق على نفسه وسجل أكبر عدد من الأهداف التي كانت مؤثرة جدا في مشوار الفريق الأبيض ويستحق صفقة نادى القرن واتابعه من أيام ما كان بيلاعب الأهلى لوحده مع الوداد المغربي.

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وأضاف مرعي، أن في بعض المباريات يتعرض الزمالك لظلم الحكام فى الوقت الذي يجاملون الأهلى ولكن الفرق كبير جدا في عدد ألقاب الدورى التي حققها الأهلى فمن المستحيل أن يكون كلها بالحكام ولا بد أن يبحث الزمالك عن حل في هذا الفرق الشاسع مع الأهلى في عدد ألقاب الدورى ويحاول أن يقترب لأن الموضوع يشعرنى بالضيق.