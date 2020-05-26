حارس تشيلسي يدعم قرار كانتي بالغياب عن التدريبات بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حظى نجولو كانتي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي بدعم وتأييد زملائه في النادي بعد حصوله على إذن بعدم العودة للتدريبات خلال الوقت الحالي.

وعاد تشيلسي للتدريبات خلال الفترة القليلة الماضية بعدما أعطت الحكومة البريطانية الضوء الأخضر للأندية باستئناف التدريبات مع الحفاظ على قواعد السلامة والتباعد الاجتماعي.

وتواجد كانتي في أول جلسة تدريبية للبلوز، إلا أن عاد وطلب الحصول على إذن بالغياب عن المران خلال الفترة الحالية بسبب خوفه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

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وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قال ويلي كاباييرو إنه يدعم كانتي، لافتًا إلى أنه عانى من مشاكل صحية في الماضي وانهار في غرفة الملابس قبل عامين بعد وفاة شقيقه بنوبة قلبية قبل أسابيع من تتويجه مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم.

وقال كاباييرو: "لقد خضعنا لاختبارات كورونا، وجاءت نتيجة كانتي سلبية لكنه واجه صعوبات خلال فترة الحجر المنزلي مع ظهور بعض أعراض الفيروس التي جعلته يشعر بالخوف والقلق".

وتابع الحارس الأرجنتيني: "نحن نحترم قراره وننتظر أن يشعر بالراحة، لأنه حتى تقوم بعملك عليك أن تشعر بالثقة والاطمئنان حتى تبدأ من جديد".

وأتم: "كانتي شخص متواضع، يعمل بجد ويحب التدريبات، ابتسامته لا تفارقه وبالتأكيد لديه أسباب أجبرته على اتخاذ هذا القرار".