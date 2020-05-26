العين الإماراتي يخطط لخطف علي معلول من الأهلي

كشفت تقارير تونسية عن رغبة نادي العين الإماراتي في التعاقد مع الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قالت صحيفة "الشروق" التونسية إن العين الإماراتي

يريد التعاقد مع معلول بعد المردود المميز الذي قدمه اللاعب مع الأهلي والمنتخب خلال الموسم الحالي.

وأضافت، أن إدارة الأهلي تلقت بالفعل عرضاً من العين عن طريق

أحد الوكلاء من أجل انتداب على معلول، وذلك بعد أن رفض الأهلي عرضًا من الهلال السعودي في وقت سابق.

وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأهلاوي، أكد تمسكه باستمرار علي معلول في الموسم المقبل، نظراً لكونه أحد أهم العناصر الأساسيه مع الفريق خلال الفترة الماضية.