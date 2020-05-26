أندية دبي تستعد لفتح أبوابها غداً بالإجراءات الاحترازية

تستعد اندية دبي لفتح ابوابها غدا للاربعاء بعد فترة تجميد النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا . وقالت صحيفة الاتحاد الرياضي أن مجلس دبي الرياضي حدد في ضوء قرار حكومة دبي 13 بنداً تمثل خارطة الطريق لعودة النشاط الرياضي أهمها منع ممارسة

كما اشترط المجلس إيقاف السباحة مؤقتاً وحتى إشعار آخر ، و تعقيم المنشآت

خارطة الطريق لعودة النشاط الرياضي أهمها منع ممارسة الرياضة تحت 12 سنة وفوق الـ60 عاماً وعودة النشاط بما لا يتجاوز 50% من القوة الاستيعابية للمنشأةكما اشترط المجلس إيقاف السباحة مؤقتاً وحتى إشعار آخر ، و تعقيم المنشآت الرياضية والأجهزة والأدوات ووسائل النقل وضرورة ارتداء الكمامات من جانب الرياضيين والأعضاء والزوار بالاضافة الى توفير أجهزة قياس الحرارة وعدم السماح بدخول أي شخص تزيد حرارته عن 37.5 درجة مئوية .

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