اليوم.. الأندية التونسية تعود للتدريبات بعد التوقف بسبب أزمة كورونا

تعود الأندية التونسية، اليوم الثلاثاء، لخوض تدريباتها بعد فترة توقف تجاوزت الشهرين، عقب توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

كشفت شبكة "بي إن سبورت" أن الأندية

التونسية ستستأنف تدريباتها بداية من اليوم، وسط إجراءات وترتيبات صحية وضعها اتحاد كرة القدم التونسي بعد التوقف الإجباري بسبب وباء كورونا.

ويأمل الاتحاد التونسي في استئناف مسابقة الدوري بعد أسابيع عدة، بداية من شهر أغسطس المقبل، طبقاً لما صرح به وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي، على أن تكون بداية الموسم الجديد في 24 أكتوبر المقبل.