تعود الأندية التونسية، اليوم الثلاثاء، لخوض تدريباتها بعد فترة توقف تجاوزت الشهرين، عقب توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.
كشفت شبكة "بي إن سبورت" أن الأنديةالتونسية ستستأنف تدريباتها بداية من اليوم، وسط إجراءات وترتيبات صحية وضعها اتحاد كرة القدم التونسي بعد التوقف الإجباري بسبب وباء كورونا.
ويأمل الاتحاد التونسي في استئناف مسابقة الدوري بعد أسابيع عدة، بداية من شهر أغسطس المقبل، طبقاً لما صرح به وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي، على أن تكون بداية الموسم الجديد في 24 أكتوبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. الأندية التونسية تعود للتدريبات بعد التوقف بسبب أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.