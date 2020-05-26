الهلال السعودي يتصدر سباق التعاقد مع بلهندة

أكدت تقارير تركية، صباح اليوم الثلاثاء، أن نادي الهلال السعودي يتصدر سباق التعاقد مع الدولي المغربي يونس بلهندة، نجم وسط فريق جالاتا سراي التركي.

وبحسب موقع gazetedamga التركي يبدو الهلال هو الأقرب للفوز بخدمات بلهندة، بعد أن

قدم عرضًا مالياً مغرياً، على رغم الاهتمام الذي يحظى به اللاعب من عدة أندية أوروبية، على رأسها ريال بيتيس الإسباني وبعض أندية الدوري الفرنسي.

وأشار الموقع إلى أن عرض

الهلال لضم اللاعب المغربي يصل إلى 5 ملايين يورو، وهو يدفع مسئولو النادي التركي للموافقة على العرض انتظاراً لتوصل الهلال لاتفاق نهائي مع بلهنده حول تفاصيل عقده.

ويسعى الهلال بكل قوة لحسم صفقة يونس بلهندة في أقرب فرصة ممكنة، لتعويض الرحيل المنتظر للبرازيلي كارلوس ادواردو بنهاية الموسم الحالي.