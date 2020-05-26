تشكيل دورتموند المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ في كلاسيكو الدوري الألماني

يستضيف فريق بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 57 نقطة ، نظيره بايرن ميونخ متصدر الترتيب برصيد 61 نقطة في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك في مواجهة نارية على قمة الدوري الألماني "بوندزليجا" .

وتأتي أهمية المباراة كونها ستساهم بشكل كبير في تحديد بطل الدوري الألماني خاصة في حالة فوز بايرن ميونخ وتوسيع الفارق إلى