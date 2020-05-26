تشكيل دورتموند المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ في كلاسيكو الدوري الألماني

يستضيف فريق بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 57 نقطة ، نظيره بايرن ميونخ متصدر الترتيب برصيد 61 نقطة في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك في مواجهة نارية على قمة الدوري الألماني "بوندزليجا" .
وتأتي أهمية المباراة كونها ستساهم بشكل كبير في تحديد بطل الدوري الألماني خاصة في حالة فوز بايرن ميونخ وتوسيع الفارق إلىسبع نقاط أما فوز دورتموند فيقلص الفارق إلى نقطة واحدة ليزداد صراع القمة اشتعالا ويتأجل حسم الفريق الفائز باللقب.
وكان الدوري الألماني قد استأنف في نهاية الأسبوع قبل الماضي بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
ويعاني دورتموند من بعض الغيابات ابرزها النجم الألماني ماركو رويس ونيكولاس شولتس وأكسيل زاجادو مع إحتمالية غياب أكسيل فيتسل المصاب في العضلة الأمامية.
و يعتمد دورتموند على مهاجمه الواعد الدولي النروجي إرلينج هالاند المنضم إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية قادما من سالزبورج النمساوي، والذي سجل 10 أهداف في 10 مباريات حتى الآن بالقميص الأصفر.
ومن المتوقع أن يلعب دورتموند مباراة الكلاسيكو بتشكيل مكون من:
رومان بوركي في حراسة المرمى.
هوميلس ، وأكانجي ، وبيزتشيك في الدفاع.
أشرف حكيمي ، ورافاييل جوريرو ، ومحمود داوود ، وتوماس ديلاني في خط الوسط .
ويقود الهجوم الثلاثي سانشو وهالاند وهازارد.
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