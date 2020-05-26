اليوم.. 4 مباريات نارية في الدوري الألماني

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة 28 لمسابقة الدوري الألماني "بوندزليجا" عقب استئناف المسابقة بعد التوقف الطويل بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وتلعب اليوم 4 مباريات من العيار الثقيل، في مقدمتها كلاسيكو الكرة الألمانية بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيح الألماني والمقام علي ملعب سيجنال ادونا بارك معقل فريق دورتموند في تمام السادسة والنصف مساء اليوم.

وبجانب مباراة الكلاسيكو تلعب اليوم ثلاثة مباريات أخري تنطلق جميعها

في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد المباريات في التاسعة والنصف بتوقيا مكة المكرمة، العاشرة والنصف بتوقيت مدينة أبوظبي.

ويستضيف فيردر بريمن نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ في رحلته للدفاع عن تواجده في الدوري الألماني، حيث يحتل بريمن المركز ال 17 وهو يبحث عن الهروبط من الهبوط الي الدرجة الثانية الأمر

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لذي لم يحدث منذ عام 1980.

وتنقل المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس.

ويحل فولفسبورج ضيفاً علي بايرليفركوزن المتألق في الفترة الأخيرة بفضل المستوي الملفت لنجمه الصاعد كاي هافيرتز وتنقل المباراة حصرياً عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات.

وفي المباراة الأخيرة يستضيف اينتراخت فرانكفورت نظيره فرايبورج بحثاً عن تعويض خسارته الأخيرة امام بايرن ميونيخ قبل عدة أيام، وتنقل المباراة حصرياً عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي مضر اليوسف.