كشفت تقارير غانية عن مستقبل المهاجم المخضرم جون أنطوي، لاعب فريق بيراميدز، بعد أن استقر على الرحيل عن الفريق بعد خروجه من حسابات انتي تشاتشيتش، المدير الفني الكرواتي، طوال الفترة الماضية.
قال موقع "غانا ويب" إن جون أنطوي ينوي الرحيل عن بيراميدز، ويبحث عن الانتقال لأحد الأندية الخليجية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويسعى أنطوي للرحيل عن بيراميدز بحثاً عن فرصة أكبرللمشاركة بعد ابتعاده عن تشكيل فريقه تحت قيادة تشاتشيتش المدير الفني الكرواتي.
وأوضح الموقع الغاني في تقريره أن انتقال أنطوي للأهلي أو الزمالك يبدو مستبعداً في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأندية المصرية حالياً، بعد توقف النشاط بسبب أزمة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير.. أنطوي مهاجم بيراميدز يبحث عن عرض خليجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.