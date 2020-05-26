تقارير.. أنطوي مهاجم بيراميدز يبحث عن عرض خليجي

كشفت تقارير غانية عن مستقبل المهاجم المخضرم جون أنطوي، لاعب فريق بيراميدز، بعد أن استقر على الرحيل عن الفريق بعد خروجه من حسابات انتي تشاتشيتش، المدير الفني الكرواتي، طوال الفترة الماضية.

قال موقع "غانا ويب" إن جون أنطوي ينوي الرحيل عن بيراميدز، ويبحث عن الانتقال لأحد الأندية الخليجية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى أنطوي للرحيل عن بيراميدز بحثاً عن فرصة أكبر

للمشاركة بعد ابتعاده عن تشكيل فريقه تحت قيادة تشاتشيتش المدير الفني الكرواتي.

وأوضح الموقع الغاني في تقريره أن انتقال أنطوي للأهلي أو الزمالك يبدو مستبعداً في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأندية المصرية حالياً، بعد توقف النشاط بسبب أزمة فيروس كورونا.