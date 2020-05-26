استعدوا لبكرة.. الرياضة تنفذ حملة "طور وغير لايف" لتنمية مهارات الشباب

تحت عنوان "استعدوا لبكرة"، تنفذ وزارة الشباب والرياضة حملة "طور وغير لايف" خلال الفترة من 7 حتى 14 يونيو المقبل عبر خدمة البث المباشر على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"؛ لتدريب الشباب، وتطوير مهاراتهم التكنولوجية.

ويفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات حملة "طور وغير لايف" أون لاين بحضور مدير عام شركة مايكروسوفت مصر، وذلك يوم الأحد 7 يونيو فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، فيما تختتم الفعاليات بتكريم للمدربين والمتابعين من

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كافة المحافظات يوم الأحد 14 يونيو ولمدة ساعتين من الثانية عشر ظهراً حتى الثانية مساءً.

وترتكز فكرة حملة "طور وغير لايف" على تقديم محتوى تدريبي للشباب من خلال مدربين متخصصين يقومون بالشرح مباشرة عبر صفحة وزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وتستهدف الحملة مشاركة أكثر من 7 آلاف مشارك من الشباب الفتيات من مختلف المحافظات، ويتم التدريب على فترتين فى اليوم الواحد الأولي صباحية

من 12ظ حتى 1.30م ، والفترة الثانية مسائية من 8م حتى 9.30م.

ومن المقرر، أن يتم تدريب المشاركين على التخطيط الوظيفى، ومقدمة فى كتابة السيرة الذاتية، ومقدمة عن التسوق الاليكتروني، والتسوق الشخصي، ومقدمة فى الذكاء الاصطناعى والعمل الحر؛ بهدف تدريب الشباب، وتنمية مهاراتهم، واستثمار أوقاتهم بشكل أمثل عن طريق التعلم الذاتي.

وتأتى الحملة ضمن مجموعة البرامج والمشروعات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة أون لاين وعبر المنصات الاليكترونية المختلفة فى ضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، علاوة على كون الحملة تحقق أحد محاور استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تنمية وصقل مهارات وقدرات الشباب، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل.