تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع لمواجهة دورتموند في كلاسيكو الدوري الألماني

يحل فريق بايرن ميونخ متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 61 نقطة ضيفا ثقيلا على نظيره بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة ، في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك في مواجهة نارية على قمة الدوري الألماني "بوندزليجا" . وتأتي أهمية المباراة كونها ستساهم بشكل كبير في تحديد بطل الدوري الألماني خاصة في حالة فوز بايرن ميونخ وتوسيع الفارق إلى سبع نقاط أما فوز دورتموند فيقلص الفارق إلى نقطة واحدة ليزداد صراع القمة اشتعالا ويتأجل حسم الفريق الفائز باللقب.

وكان الدوري الألماني قد استأنف في نهاية الأسبوع قبل الماضي بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس

ويعاني بايرن ميونخ من كثرة الغيابات في ظل غياب العديد من النجوم أبرزهم فيليب كوتينيو المصاب في الكاحل وتياجو ألكانترا المصاب في العضلة الأمامية وتوليسو المصاب في الكاحل أيضًا، بجانب نيكولاس زوله المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

ويعتمد الفريق البافاري على تألق مهاجم دورتموند السابق الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي رفع رصيده من الأهداف حتى الان إلى 27 هدفا.

ومن المتوقع أن يخوض بايرن ميونخ مباراة الملاسيكو بتشكيل مكون من:

مانويل نوير في حراسة المرمى.

بافارد ، وبواتنج ، وألابا ، وديفيز في خط الدفاع .

يوشوا كيميتش ، وجريتسكا ، وجنابري وكينجسلي كومان في خط الوسط

ويقود الهجوم الثنائي مولر وهداف الدوري روبيرت ليفاندوفسكي.

إلى سبع نقاط أما فوز دورتموند فيقلص الفارق إلى نقطة واحدة ليزداد صراع القمة اشتعالا ويتأجل حسم الفريق الفائز باللقب.وكان الدوري الألماني قد استأنف في نهاية الأسبوع قبل الماضي بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).ويعاني بايرن ميونخ من كثرة الغيابات في ظل غياب العديد من النجوم أبرزهم فيليب كوتينيو المصاب في الكاحل وتياجو ألكانترا المصاب في العضلة الأمامية وتوليسو المصاب في الكاحل أيضًا، بجانب نيكولاس زوله المصاب بقطع في الرباط الصليبي.ويعتمد الفريق البافاري على تألق مهاجم دورتموند السابق الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي رفع رصيده من الأهداف حتى الان إلى 27 هدفا.ومن المتوقع أن يخوض بايرن ميونخ مباراة الملاسيكو بتشكيل مكون من:مانويل نوير في حراسة المرمى.بافارد ، وبواتنج ، وألابا ، وديفيز في خط الدفاع .يوشوا كيميتش ، وجريتسكا ، وجنابري وكينجسلي كومان في خط الوسطويقود الهجوم الثنائي مولر وهداف الدوري روبيرت ليفاندوفسكي.

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