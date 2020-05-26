ملف | من هو الهداف التاريخي للمنتخب المصري؟

إعداد – أشرف فاروق ومحمود ماهر-

قدمت الكرة المصرية العديد من الهدافين البارزين الذين لمعت اسمائهم بفضل تسجيلهم لكم كبير من الأهداف المؤثرة على كافة الأصعدة المحلية والقارية والعالمية.

في بداية القرن الماضي اكتسب مهاجم المصري البورسعيدي “عبد الرحمن فوزي” شعبية عريضة بفضل تسجيله ثنائية مصر في نهائيات كأس العالم 1934.

وخلال فترات الاربعينيات والخسمينيات سيطر السيد الضظوي لاعب المصري البورسعيدي على لقب هداف الدوري وصارعه أسطورة الإسماعيلي علي أبو جريشة وحمدي عبد الفتاح، وفي الستينيات تألق لاعبون أمثال أحمد مكاوي ورفعت الفناجيلي وتوتو ومصطفى رياض وحسن الشاذلي، ثم ظهر محمود الخطيب وحسن شحاته وأيمن شوقي وجمال عبد الحميد وحسام حسن.

: قائمة الفائزين بلقب هداف الدوري المصري منذ عام 1949

ويستعرض معكم الخليج 365 في هذا الملف، أبرز هدافي المنتخب المصري عبر تاريخه العريض، سواء بشكل عام أو في تصفيات ونهائيات كأس الأمم الأفريقية، أو في تصفيات ونهائيات كأس العالم.

من هو الهداف التاريخي للمنتخب المصري؟

يتربع مهاجم الاهلي السابق “حسام حسن” على صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر خلال مشاركاته في جميع البطولات، حيث سجل 69 هدفًا.

حفر حسام حسن اسمه بحروف منذ ذهب في تاريخ كرة القدم المصرية، بدءًا من هدفه الشهير أمام الجزائر في مباراة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 1990، وصولاً بأهدافه التي قادت مصر لإحراز لقب كأس أمم أفريقيا 1998.

وتُوج حسام حسن في فترة من الفترات عام 2001 بلقب عميد لاعبي العالم، وظل ينافس على هذا اللقب حتى وصل لمباراته الـ 151 في كأس أمم أفريقيا 2006 التي رفع كأسها بعد الفوز على كوت دي فوار في النهائي.

: قصص الميركاتو | قصة انتقال “حسام حسن” من الأهلي إلى الزمالك

وظهر حسام حسن مع منتخب مصر لأول مرة عام 1985، وشارك هداف الاهلي السابق مع الفراعنة في ست نسخ من بطولة كأس أمم أفريقيا أعوام 1986 و1988 و1992 و1998 و2000 و2006.

وفاز حسام حسن بلقب هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية 1998 التي اقيمت في بوركينا فاسو مناصفة مع الجنوب افريقي بيني مكارثي، بعدما سجل كل منهما 7 أهداف.

ويُعد هدف حسام حسن في مرمى الجزائر، واحد من أغلى الأهداف في تاريخ منتخب مصر وليس في تاريخ حسام حسن فقط، حيث حققت به مصر أول تأهل لها إلى المونديال منذ عام 1934.

أما الهدف الذي سجله حسام حسن في مرمى السعودية خلال نهائي البطولة العربية للمنتخبات عام 1992، فهو أجمل أهدافه مع الفراعنة، وكان هدف الحسم الذي نجح بفضله المنتخب في تحقيق الفوز بنتيجة 3-2.

وكان آخر هدف دولي يُسجله حسام حسن في مرمى منتخب الكونجو الديمقراطية بالدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا 2006.

من هو هداف مصر في كأس أمم أفريقيا؟

مازال يحتل نجم الترسانة السابق الراحل حسن الشاذلي، المركز الثاني في قائمة هدافي المنتخب الوطني، عبر تاريخه، رغم اعتزاله الكرة منذ 45 عامًا، حيث سجل 42 هدفًا دوليًا مع مصر في الفترة من 1961 حتى عام 1975.

لكن الشاذلي لا يزال هو متصدر لائحة هدافي مصر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، حيث نجح في تسجيل 13 هدفًا، خلال مشاركته في 4 بطولات اعوام 1962 و1963 و1970 و1974.

وحصل الشاذلي على لقب أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا التي اقيمت عام 1963 في غانا، بالإضافة إلى فوزه بلقب الهداف في ذات البطولة برصيد 6 أهداف.

ولا يزال الشاذلي الذي توفى عام 2015، يحتفظ برقم تاريخي لم يحققه أي لاعب غيره في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، بعدما سجل 3 اهداف “هاتريك” في مباراة واحدة مرتين، الأولى كانت أمام نيجيريا في نسخة أمم أفريقيا 1963، والثانية أمام كوت ديفوار في نسخة أمم أفريقيا 1970 التي استضافتها السودان.

وقاد هداف المنتخب المصري، فريق الترسانة نحو التتويج بلقب الدوري المصري للمرة الأولى والاخيرة في تاريخه عام 1963، كما فاز بلقب هداف الدوري 4 مرات وهو اللاعب الوحيد الذي سجل هذا الرقم في تاريخ الدوري المحلي.

ويتربع حسن الشاذلي على عرش الهداف التاريخي لمسابقة الدوري المصري برصيد 176 هدف، وهو أيضًا صاحب لقب اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالدوري عندما سجل 37 هدفًا خلال موسم 74-75.

من هو هداف مصر في كأس العالم؟

يتقاسم لاعب المصري البورسعيدي والزمالك السابق ” عبد الرحمن فوزي” مع لاعب ليفربول الانجليزي “محمد صلاح“، صدارة هدافي مصر في نهائيات كأس العالم، برصيد هدفين لكل منهما.

سجل فوزي هدفيه في نهائيات كأس العالم 1934، في مباراة مصر ضد المجر والتي خسرها الفراعنة بنتيجة 4-2.

Advertisements

أما محمد صلاح فقد سجل هدفيه في نهائيات كأس العالم 2018، وأحرز هدفه الأول في مباراة روسيا إثر ركلة جزاء، وانتهت المقابلة بفوز الدب الروسي بنتيجة 1/3.

وجاء الهدف الثاني لـ “مو صلاح” مع منتخب مصر في مونديال روسيا أمام منتخب السعودية من هجمة مرتدة بعد تمريرة عبد الله السعيد خلال الشوط الأول، لكن السعودية أدركت التعادل ثم فازت في الدقيقة الأخيرة 1/2.

ويحتل لاعب الأهلي وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق “مجدي عبد الغني” المركز الثالث برصيد هدف، أحرزه من ركلة جزاء أمام هولندا في مونديال إيطاليا 1990.

من هو هداف مصر في تصفيات كأس العالم؟

يتصدر لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة قائمة هدافي منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم برصيد 15 هدف، ويأتي لاعب الزمالك المعتزل عمرو زكي في المركز الثاني برصيد 13 هدفًا.

ويحتل محمد أبو تريكة المركز الرابع في ترتيب هدافي المنتخب المصري عبر تاريخه في جميع البطولات برصيد 38 هدفًا، سجلهم خلال مشاركته في تصفيات ونهائيات كأس أمم أفريقيا، وتصفيات كأس العالم 2006 و2010 و2014.

بدأ محمد أبو تريكة مشواره مع المنتخب المصري في مارس 2004 في عهد الإيطالي ماركو تارديلي، عندما أختير ضمن تشكيلة مباراة السودان، وسجل هدفًا آنذاك.

أما آخر أهدافه الدولية فقد كان في المباراة المأساوية أمام غانا، حين خسر منتخب الساجدين بنتيجة 6-1 وسجل تريكة من ركلة جزاء ليجعل النتيجة 3-1.

أبو تريكة الذي يعمل حاليًا كمحلل رياضي في قناة بي إن سبورتس، شارك مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 3 مرات، وكان أهم أهدافه أمام الجزائر في مباراة ذهاب على ملعب مصطفى تشاكر بتصفيات 2010، فقد تسبب في انتقال مصر للعب مباراة فاصلة مع الجزائر انتهت بخسارة مصر بهدف دون رد في السودان.

أما أبرز الأهداف التي سجلها أبو تريكة مع المنتخب في كأس أمم أفريقيا، فقد جاء أمام الكاميرون في المباراة النهائية لنسخة 2008 بعد تمريرة هائلة من النجم “محمد زيدان” في الدقيقة 90.

والتالي أهداف أبو تريكة في تصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم 2006: هدف أمام السودان في يونيه 2004 (انتهت بفوز مصر 0-3) – هدف أمام كوت دي فوار في يونيه 2004 (انتهت بفوز كوت دي فوار 1-2) – هدف أمام بنين في يوليو 2004 (انتهت 3-3).

تصفيات كأس العالم 2010: هدف أمام الكونجو الديمقراطية في سبتمبر 2008 (انتهت بفوز مصر 0-1) – هدف أمام جيبوتي في أكتوبر 2008 (انتهت بفوز مصر 4-0) – هدف أمام الجزائر في يونيه 2009 (انتهت بفوز الجزائر 3-1).

تصفيات كأس العالم 2014: هدفان أمام غينيا كوناكري في يونيه 2012 (انتهت بفوز مصر 2-3)، هدف أمام زيمبابوي في يونيه 2013 (انتهت بفوز مصر 2-4)، هدف أمام غينيا كوناكري في سبتمبر 2013 (انتهت بفوز مصر 4-2)، هدف أمام غانا في أكتوبر 2013 (انتهت بفوز غانا 6-1).

من هو هداف مصر في تصفيات أمم أفريقيا؟

يتصدر اللاعب السابق لأندية المقاولون العرب وبازل وروما وفيورنتينا وتشيلسي، واللاعب الحالي لنادي ليفربول الإنجليزي “محمد صلاح” لائحة أفضل هداف مصري في تصفيات كأس أمم أفريقيا عبر التاريخ برصيد 15 هدفًا.

افتتح محمد صلاح أهدافه في تصفيات أمم أفريقيا في شهر أكتوبر 2011، عندما هز شباك منتخب النيجر في اللقاء المنتهي بفوز مصر 3-0 ضمن مباريات المجموعة السابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2012.

وفي خسارة مصر أمام منتخب أفريقيا الوسطى 2/3، سجل محمد صلاح هدفه الثاني في المباراة التي أقيمت على الأراضي المصرية في يونيه 2012، ضمن المرحلة التأهيلية لتصفيات أمم أفريقيا 2013.

وأضاف محمد صلاح هدفه الثالث في تصفيات أمم أفريقيا أمام بوتسوانا، وفازت مصر 2/0 خلال شهر أكتوبر 2014، وفي مباراة العودة أمام بوتسوانا سجل هدفه الرابع.

وفي نفس التصفيات (أمم أفريقيا 2015)، سجل محمد صلاح هدف جديد أمام تونس في نوفمبر 2014، وخسرت مصر 1/2 لتودع للمرة الثالثة على التوالي!

وخلال تصفيات أمم أفريقيا 2017، تسببت أهداف محمد صلاح أمام تنزانيا وتشاد ونيجيريا وتنزانيا في عودة مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم.

ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه في تصفيات أمم أفريقيا لـ 15، عندما سجل 4 أهداف في تصفيات أمم أفريقيا 2019 التي نُقلت من الكاميرون إلى مصر بقرار من الكاف قبل 6 أشهر فقط من موعدها.

وسجل صلاح ثنائية في فوز مصر على النيجر 6-0 في سبتمبر 2018، وسجل هدفًا أمام إسواتيني في أكتوبر 2018، وهدفًا في فوز مصر على تونس بملعب برج العرب 2/3 خلال شهر نوفمبر 2018، ليكون آخر أهدافه في التصفيات الأفريقية.

إليكم قائمة أفضل 5 هدافين في تاريخ منتخب مصر

حسام حسن 69 هدفًا.

حسن الشاذلي 42 هدفًا.

محمد صلاح 41 هدفًا.

محمد أبو تريكة 38 هدفًا.

احمد حسن 33 هدفًا.

ريال مدريد يُفكر في التعاقد مع موهبة شالكه “رابي ماتوندو”

بيراميدز يخشى رحيل مدافعه إلى الزمالك ويبدأ إجراءات التحصين

آرسنال في محادثات للتوقيع مع منبوذ برشلونة!

أوين هارجريفز: لا أنصح تيمو فيرنر بـ “ليفربول”!

صالح جمعة بين خطط الزمالك في ميركاتو الصيف

فيديو جميع أهداف أوكوتشا مع منتخب نيجيريا

ماينز يستعطف أسطورتهم يورجن كلوب من أجل ضم معذبهم إلى ليفربول

تقرير | مارادونا والتحضير العضلي..قصة توحش “ميسي” في تنفيذ الركلات الحرة

أسطورة السنغال: جي-جي أوكوتشا أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا “موهبة”

ميسي: كدت أرحل عن برشلونة عام 2016 لكن لم أتلق أي عرض!

رئيس فريق راسينج: لاوتارو مارتينيز على أعتاب برشلونة

مباراة ليفربول ضد أتليتكو مدريد تسببت في وفاة 41 شخصًا