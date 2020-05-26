بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ودورتموند في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في كلاسيكو الدوري الألماني، اليوم الثلاثاء 26-5-2020، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من المسابقة الاحترافية الوحيدة الجارية الآن في ظل جائحة فيروس كورونا.

تنقل مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ على قناة بي إن سبورتس 1 في أول ثالث ايام عيد الفطر المبارك، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة سبورت 1 المجرية، وقناة سكاي سبورتس أونو الإيطالية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي بوروسيا دورتموند “سيجنال إيدونا بارك”.

يحتل “بوروسيا دورتموند” مركز الوصافة في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 57 نقطة، بفارق 3 نقاط عن “لايبزيج” صاحب المركز الثالث، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر “بايرن ميونخ“.

وحقق “دورتموند” الفوز في 17 مباراة هذا الموسم ببطولة الدوري، وتعادل في 6 مناسبات، وخسر في 4، وسجل 74 هدفًا كثاني أقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه في 33 مناسبة.

ويتصدر “بايرن ميونخ” جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل 4، وخسر مثلها، وسجل 80 هدفًا كأقوى هجوم في المسابقة حتى الآن، واستقبلت شباكه 28 هدف.

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اخر 10 مباريات خاضها الفريقان في بطولة الدوري الألماني، انتصر بايرن ميونخ في 9 مباريات وتعادل في واحدة امام “لايبزيج”، بينما خسر دورتموند في مباراة واحدة ضد “باير ليفركوزن” وانتصر في 9 مناسبات.

وانتهت آخر مواجهة بين “دورتموند وبايرن ميونخ” بفوز الفريق البافاري برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب “أليانز آرينا” يوم 9 نوفمبر 2019.

وتاريخيًا ألتقى الفريقان في 101 مباراة، كانت الغلبة فيهم لبايرن ميونخ، حيث حقق الفوز في 47 لقاء، بينما انتصر دورتموند في 25، وسيطر التعادل على 29 لقاء، وسجل الفريق البافاري 199 هدف، في المقابل سجل أسود الفستيفاليا 122 هدف.

دورتموند 0-0 بايرن ميونخ

ملعب سيجنال إيدونا بارك (دورتموند)

الدوري الألماني (الجولة 28- الثالثة بعد كورونا)

تبدأ في الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش