رياضة | جون أنطوي يحسم موقفه من الانتقال للأهلي أو الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر جون أنطوي يحسم موقفه من الانتقال للأهلي أو الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية غانية اليوم أن نجم بيراميدز، جون أنطوي لن ينتقل إلى الأهلي أو الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واستقر جون أنطوي على مغادرة نادي بيراميدز بسبب المعاملة التي يتعامل بها من قبل المدير الفني أنتي تشاشيتش ، ووضعه باستمرار على دكة البدلاء سواء في بطولة الدوري المصري الممتاز أو الكونفيدرالية الإفريقية.

ووفقا لموقع "غانا ويب" فإن جون أنطوي يفضل الانتقال إلى أحد الدوريات الخليجية الكبيرة من أجل أن يضمن المشاركة بصفة أساسية بعد أن فضل عليه المدرب تشاشتيتش كل من دودو الجباس ومحمد فاروق.

جون أنطوي يكشف سبب رحيله عن الأهلي

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وكشف الغاني جون أنطوي لاعب نادي بيراميدز في وقت سابق عن أسباب رحيله عن النادي الأهلي، أنه سعى لتقديم أفضل ما لديه من فنيات خلال تواجده مع الفريق الأحمر موسم 2014 /2015.

وقال أنطوي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون سبورت"، مساء السبت :"لا أقول أنني لم أؤد بشكل جيد، أنا فعلت قصارى جهدي مع الأحمر، ولكن كل المدربين يفضلون لاعبين عن آخرين، وأنا كنت أحاول أن أثبت نفسي من خلال مشاركتي القصيرة، ولم أتلق عرضًا من الزمالك قبل انتقالي للأهلي".

وأضاف: " تألقت مع الإسماعيلي وكانت أفضل فتراتي ثم ذهبت إلى مصر المقاصة وأديت موسمًا رائعًا، وبعد فترة ليست يالسيئة في الدوري السعودي شاهدني مسؤولو الأهلي فضلوا عودتي".

وأشار: "إيهاب جلال من أكثر المدربين الذين ساعدوني وأستطيع أن أقول إنه أفضل مدرب تعاملت معه في مصر".