رياضة | محاولة جديدة من برشلونة لضم نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر محاولة جديدة من برشلونة لضم نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصر نادي برشلونة بشكل كبير على ضم نجم يوفنتوس الإيطالي ميراليم بياينتش في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة كأحد الأوراق الرابحة في خط منتصف الملعب.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي برشلونة يستعد لجولة جديدة من المفاوضات لضم الدولي البوسني ميراليم بيانيتش لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، بعدما فشلت 3 محاولات سابقة للنادي الكتالوني في حسم الصفقة.

وأشارت التقارير الصحفية أن برشلونة حاول التعاقد مع بيانيتش عام 2016، لكن يوفنتوس تمسك باللاعب، وعاود المحاولة للحصول على خدمات اللاعب البوسني عام 2017 لكن المفاوضات لم تنجح ايضا، أما ثالث محاولة كانت عام 2018 بعد رفض جريزمان الإنضمام للفريق، لكن باءت المحاولة بالفشل.

ويستعد نادي برشلونة لمحاولة جديدة للحصول على خدمات "بيانيتش" خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني بالموسم الجديد، ويأمل مسئولي البرسا في حسم ا لصفقة هذه المرة.