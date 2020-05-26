رياضة | فريق إنجليزي مفاجئ يخطط لضم نجم نابولي هذا الصيف

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر فريق إنجليزي مفاجئ يخطط لضم نجم نابولي هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل ناد إنجليزي مفاجئ خلال الساعات الماضية في مفاوضات مع نادي نابولي الإيطالي من أجل التعاقد مع نجم الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وأشارت تقارير حسب ‏ll Mattino، إلى إن نادي إيفرتون قام بتقديم عرض بقيمة 40 مليون يورو لنابولي من أجل التعاقد مع متوسط ميدانهم البرازيلي ألان، ولكن إدارة النادي الإيطالي رفضت هذا العرض.

حيث لن يفرط مسئولو فريق نابولي في ألان بأقل من 60 مليون يورو، ويرى الفريق الإيطالي أن اللاعب البرازيلي من أبرز لاعبي خط الوسط في العالم خلال السنوات الماضية.

وطلب كارلو أنشيلوتي مدرب ايفرتون من إدارة الفريق التعاقد مع ألان، وأنه سوف يكون من العناصر الأساسية خلال الموسم القادم للمنافسة على مركز مؤهل للبطولات الأوروبية.