رياضة | مالك وادي دجلة يكشف مفاجأة عن سر تمسك الأهلي بعودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر مالك وادي دجلة يكشف مفاجأة عن سر تمسك الأهلي بعودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة المصري عن سر تمسك الأهلي باستمرار مسابقة الدوري الممتاز هذا العام بعد أن توقف النشاط الكروي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكتب سامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لماذا يتقاضى النادي الأهلي ٢٢٥ مليون سنوياً بينما تتقاضى بعض الأندية ١٠ مليون جنيه؟؟ لحظة قبل أن تثور ففي كرة القدم شئ إسمه التضامن !!!".

وتابع: "التضامن معناه ان كلنا مشتركين في الكيكة مع بعض و من غير بعض محدش فينا له قيمة ده على مستوى الأندية في نفس الدرجة و كمان على مستوى العلاقة بين أندية الدرجات المختلفة".

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وواصل: "يعني من غير كل أندية الممتاز الأهلي و الزمالك مالهومش لازمة و من غير أندية الممتاز ب، أندية الممتاز ملهاش لازمة و من غير أندية الدرجة الثانية، أندية الممتاز ب ملهاش لازمة و هلما جرى ".

واستكمل حديثه: "ده معناه ان ١- أموال الحقوق لكل درجة يجب توزيعها بعدالة بين أندية الدرجة مع إعتبار الشعبية و البطولات و الترتيب النهائي الا ان ٥٠٪؜ من الحقوق يجب توزيعها بالتساوي. في قانون الفيفا اسمها solidarity ٢- يجب تخصيص ١٠٪؜ من إجمالي حقوق كل درجة ترحل لصالح أندية الدرجة الأقل مباشرة (من رابطة درجة لرابطة الدرجة الأدنى) دون تدخل الإتحاد ٣- على كل رابطة درجة مراعاة التضامن (توزيع ٥٠٪؜ من عائداتها) بالتساوي بين كل الأندية".

واختتم: "لذلك يرغب الأهلي فقط في إستكمال الموسم بينما ستختار الجمعية العمومية لأندية الدوري الممتاز و كذلك الجمعية العمومية للإتحاد المصري لكرة القدم عدم إستكمال الموسم، إضافة:- نظراً لكثرة اللي بيضحكوا على البوست أحب أضيف أن لو ال ١٦ نادي اتحدوا ضد الأهلي و الزمالك مش هيعرف الأهلي و الزمالك يلعبوا الدوري لوحدهم".