رياضة | صراع شرس بين مانشستر يونايتد وليفربول للتعاقد مع موهبة الليجا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع شرس بين مانشستر يونايتد وليفربول للتعاقد مع موهبة الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل فريقي مانشستر يونايتد وليفربول في صراع شرس خلال الأيام الماضية من أجل الظفر بخدمات موهبة الدوري الاسباني في الميركاتو الصيفي.

ويعد فيران توريس لاعب فالنسيا الاسباني صاحب الـ20 عاما من أبرز المواهب في المواسم الماضية بالليجا وفي أوروبا.

ووفقا لتقارير إنجليزية حسب صحيفة "ذا اتليتك"، إن مانشستر يونايتد وليفربول مهتمين بالتعاقد مع الموهبة الإسبانية فيران توريس لاعب فالنسيا الإسباني.

ولا يريد فالنسيا أن يدخل اللاعب السنه الأخيرة من عقده مع خطر فقدانه بسعر أقل أو حتى بالمجان، حيث سينتهي عقد توريس مع الخفافيش في صيف موسم 2021.