رياضة | اعتراف خطير من ميسي عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر اعتراف خطير من ميسي عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني أنه فكر في الرحيل قبل 4 أعوام عن قلعىة كامب نو بعدما أدين مع والده خورخى بتهمة الاحتيال الضريبى فى يوليو 2016، وحُكم عليهما بالسجن لمدة 21 شهرا مع وقف التنفيذ، كما تم توقيع غرامة مالية على نجم برشلونة.

وقال ميسي لإذاعة راديو كتالونيا: "فى ذلك الوقت مع أزمة الضرائب فأردت أن أرحل، ليس لرغبتى فى مغادرة برشلونة بل الرغبة فى مغادرة إسبانيا".

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وأضاف ميسي: "شعرت أننى تعرضت لسوء معاملة شديدة ولم أكن أرغب فى البقاء هنا، لم يكن لدى عرض رسمى أبدًا لأن الجميع كانوا يعرفون فكرتى بالبقاء هنا.. الحقيقة هى أنه كان من الصعب عليّ كل ما حدث، ولكن من الأفضل أن أطفالى كانوا صغاراً ولا يعرفون، كان الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لى ولعائلتى لأن الناس لا يعرفون الكثير عما يحدث".

وتابع ميسي: "فكرتى وفكرة عائلتى تنتهى هنا.. أولًا بشكل خاص نظرًا لما أنا عليه فى النادى وكيف أشعر فى الفريق، ثم بسبب الحياة الجيدة فى هذه المدينة، ومن أجل أطفالى أيضًا، ولعدم رغبتى فى تغيير صداقاتى، لا أريد أن يتغير كل ذلك".