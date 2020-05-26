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رياضة | قبل قمة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.. ترتيب الدوري الألماني

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل قمة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.. ترتيب الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتقل نادي بايرن ميونخ الألماني إلى معقل نظيره بوروسيا دورتموند ، سيجنال إيدونا بارك من أجل خوض الاختبار الأهم عقب استئناف بطولة الدوري الألماني لكرة القدم من جديد.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 61 نقطة بفارق 4 نقاط عن مضيفه اليوم نادي بوروسيا دورتموند ، حيث تعد مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة 28 من البوندسليجا هي الأهم باعتبارها ستحدد بشكل كبير الطرف الذي من الممكن أن ينتزع اللقب.

ونستعرض جدول ترتيب البوندسليجا قبل مباراة بوورسيا دورتموند والفريق البافاري:

1- بايرن ميونخ 61 نقطة.

2- بوروسيا دورتموند 57 نقطة.

3- لايبزج 54 نقطة.

4- باير ليفركوزن 53 نقطة.

5- بوروسيا مونشنجلادباخ 52 نقطة.

6- فولفسبورج 39 نقطة.

7- فرايبورج 37 نقطة.

8- شالكة 37 نقطة.

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9- هوفنهايم 36 نقطة.

10- كولن 34 نقطة.

11- هيرتا برلين 34 نقطة.

12- أوجسبورج 30 نقطة.

13- يونيون برلين 30 نقطة.

14- إينتراخت فرانكفورت 28 نقطة.

15- ماينز 27 نقطة.

16- فورتونا دوسلدورف 24 نقطة.

17- فيردر بريمن 21 نقطة.

18- بادربورن 18 نقطة.

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