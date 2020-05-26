شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قمة الدوري الألماني بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي بروسيا دورتموند، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك نظيره بايرن ميونخ في قمة الدوري الألماني التي تأتي في إطار الجولة 28 من المسابقة.

ويدخل بايرن ميونخ المباراة وهو متصدرًا لجدول ترتيب البوندسليجا بـ 61 نقطة، بينما يطارده صاحب الأرض بروسيا دورتموند محتلًا المركز الثاني برصيد 57 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط يأمل في تقليصها اليوم إلى نقطة واحدة حين يستضيف البافاري.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سيجنال إيدونا بارك بدون حضور جماهيري، فيما ستذاع على قنوات «بي إن سبورتس 1» و«بي إن سبورتس 4K» بتعليق على محمد على.

ونجح بروسيا دورتموند في تحقيق انتصارين متتاليين منذ عودة الدوري الألماني برباعية نظيفة في شباك شالكة وثنائية نظيفة في شباك فولفسبورج، في المقابل، حقق أيضًا بايرن ميونخ فوزين على كل من يونيون برلين بهدفين نظيفين ثم على أينتراخت فرانكفورت 5-2.

وفي إطار الجولة نفسها، يستضيف فيردر بريمن نظيره بروسيا مونشنجلادباخ، ويحل فولفسبورج ضيفًا على باير ليفركوزن، كما يلتقي أينتراخت فرانكفورت بفرايبوج، وتنطلق المباريات الثلاثة في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قنوات «بي إن سبورتس 3» و«بي إن سبورتس 1» و«بي إن سبورتس 2» على الترتيب.

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