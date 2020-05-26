شكرا لقرائتكم خبر عن نجم بروسيا دورتموند السابق يتحدث عن فرص نجاح «فيرنر» مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث نجم نادي بروسيا دورتموند السابق بول لامبرت عن فرص نجاح المهاجم الألماني تيمو فيرنر، لاعب أر بي ليبزيج، في حال إتمام صفقة انتقاله إلى نادي ليفربول الإنجليزي.

ويحظى اللاعب باهتمام ليفربول الذي يسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، فيما يأمل «فيرنر» في نجاح عملية الانتقال إذ يعتبر الريدز المكان المناسب له، حسب العديد من التقارير.

وأكد «لامبرت»، في حوار مع صحيفة «إكسبرس» البريطانية أن اللاعب يملك فرصة حقيقية للنجاح في أنفيلد قائلًا: «لقد شاهدته يلعب قبل بضعة سنوات وكان سريع كالبرق».

وأضاف نجم دورتموند السابق: «نموذج اللاعب ونموذج ليفربول متشابهان، الجميع يعرف كيف يلعب ليفربول، بالسرعة، وهو لديه هذه الصفة بكل تأكيد، ليبزيج هو فريق سريع وتم بنائه بشكل مشابه من حيث الاعتماد على السرعة، هذه هي طريقة لعبه، لذا هل سيتأقلم في ليفربول؟ نعم، ليس لدي شك أنه سيجد مكانه في الفريق فقط بسبب طريقة لعبه، والسرعة بالتأكيد في الحمض النووي للفريقين».