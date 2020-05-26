شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي يوفنتوس يصدم مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صدم ثنائي نادي يوفنتوس الإيطالي ميراليم بيانيتش وباولو ديبالا مسؤولي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي برفضهما الانتقال إلى قلعة أولد ترافورد كجزء من صفقة انتقال الفرنسي بول بوجبا إلى السيدة العجوز.
وأشارت شبكة «راي سبورتس» الإيطالية إلى أن النادي الإنجليزي كان يأمل في التخلص من «بوجبا» وبيعه إلى يوفنتوس، إلا أن رفض كل من «ديبالا» و«بيانيتش» اللعب للشياطين الحمر أحبط الصفقة.
وأوضحت الشبكة الإيطالية أن في سبيل انتقال «بوجبا» إلى عملاق تورينو، فإن صفقة تبادلية يجب أن تتم لكن كلا اللاعبين اللذين حددهما مسؤولو اليونايتد كأهداف مرغوب فيها لا يبادلان النادي الإنجليزي الشعور ذاته ويفضلان عدم ارتداء القميص الأحمر.
ويرتبط «بيانيتش» مؤخرًا بالانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني في صفقة تبادلية مع البرازيلي أرتور ميلو، الذي يحظى بإعجاب مدرب البيانكونيري ماوريسيو ساري، فيما يبدو «ديبالا» أقرب لتجديد عقده مع يوفنتوس والاستمرار مع بطل الدوري الإيطالي.
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