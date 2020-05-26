شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» يرفض تكرار خطأ «مبابي» مع «هالاند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يرغب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريـال مدريد الإسباني، في رؤية النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند يفلت من بين يديه مكررًا خطأ الميرنجي في عدم حسم صفقة كيليان مبابي قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وحسب صحيفة OK Diario الإسبانية، فإن النادي الملكي الإسباني قد يتحرك في صيف 2021 من أجل التعاقد مع «هالاند»، نجم هجوم بروسيا دورتموند الألماني.

وكان النرويجي قد انضم إلى الفريق الألماني في يناير الماضي قادمًا من سالزبورج النمساوي بعد صراع بين دورتموند ومانشستر يونايتد تحديدًا على خدماته انتهى بتفضيل صاحب الـ 19 عامًا اللعب في البوندسليجا.

ويأمل الميرنجي في تجنب تكرار الخطأ الذي ارتكبه مع النجم الفرنسي كيليان مبابي حين لم ينجح النادي في حسم التعاقد مع اللاعب أثناء توهجه في موناكو وقبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان، إذ يبقى «مبابي» حتى اللحظة على رادار ريـال مدريد إلا أن قيمته بعد انتقاله إلى العملاق الباريسي قد تضاعفت.