شكرا لقرائتكم أحمد دويدار ينشر صورة لقبر والده ويعلق: نسألكم الدعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق و الإنتاج الحربى الحالي ، على التوجه الى مسقط رأسه بالفيوم ، مستغلا إجازة عيد الفطر ، وكذلك توقف النشاط في زيارة مقابر والده وعمه ، بالفيوم ، ونشر اللاعب عبر صفحته بموقع انستجرام الخاص بالصور الخضرة و الأرض الزراعية بالفيوم ، بالإضافة الى صورة للقبر وكتب عليها :" زيارة ابويا وعمى سندى وضهرى الله يرحمهم نسألكم الدعاء .

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وفى وقت سابق أبدى أحمد دويدار ندمه على قرار الرحيل عن الزمالك، مؤكداً أنه أخطأ عندما فكر فى اللعب للأهلي، ووقع على عقود انضمام للقلعة الحمراء، كاشفًا عن واقعة غريبة حدثت له، حيث إنه اتصل بإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوى مجلس إدارة القلعة البيضاء، فى هذا الوقت، مؤكدًا لهما أنه يشعر بالذنب تجاه الزمالك بسبب ارتباطه بالأهلى الذى لم يتم فى النهاية بسبب عدم التوافق.

وأضاف دويدار، "وقعت للأهلى بعد مكالمة من حسام البدرى، المدير الفنى للفريق حينها، وإشادته بى وتأكيده على حاجة الفريق لجهودى بعد احتراف أحمد حجازى"، متابعًا، "علمت أيضًا أن بعض لاعبى الأهلى وأعضاء مجلس إدارة النادى رفضوا انضمامى للفريق لأننى فضلت الزمالك على الأهلى عندما كنت لاعبًا بنادى الشرطة".

من جانبه، حذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة الإسراف فى تناول "الكعك والبسكويت" فى أيام عيد الفطر المباريات خوفاً من عودة النشاط الكروى فى أى وقت وزيادة أوزانهم بصورة هائلة ، ويكثف مختار مختار اتصالاته بجهازه المعاون لمناقشة خطة الاستعداد لعودة بطولة الدوري فى حال اقرار اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة عودة المسابقة بشكل رسمى، لاسيما بعد طول فترة التوقف ومعاناة اللاعبين من انخفاض اللياقة البدنية ، مطالباً اللاعبين بالتدريب على فترتين صباحاً ومساء بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.