شكرا لقرائتكم تعرف على إجراءات اتحاد اليد الوقائية قبل عودة لاعبى المنتخب للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد على وضع إجراءات وقائية للاعبى المنتخب لإتباعها قبل عودة التدريبات وفقا لما تحدده الدولة خلال الفترة المقبلة استعدادا لمونديال 2021 التى تستضيفه مصر العام المقبل ، مشيرا إلى أن أول إجراء سيتم إتباعه هو قياس درجة حرارة اللاعبين يوميا و تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للتباعد الإجتماعى .

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وأعلن اتحاد كرة اليد مسبقا عن سيناريو عودة لاعبى المنتخب الأول إلى التدريبات فى المرحلة المقبلة استعدادا لمونديال 2021، المقرر أن يقام فى مصر مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أنه تم وضع تصور لبدء مران فردى لكل لاعب فى منزله فى الفترة من 1 حتى 15 يونيو، على أن يتم تقسم اللاعبين إلى مجموعات من 15 يونيو حتى 21 يونيو حتى تتضح الرؤية كاملة بشأن عودة الحياة إلى الرياضة المصرية مرة أخرى بناءً على قرارات الدولة لحماية اللاعبين من فيروس كورونا.

وقال مؤمن صفا، أمين صندوق الاتحاد، إن استعدادات اتحاد اليد لعودة النشاط جاهزة فى أى وقت تحدده الدولة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أهمية عودة الحياة إلى كرة اليد خلال المرحلة المقبلة من أجل إنهاء المسابقات قبل الاستعداد لمونديال 2021 للكبار الذى تستضيفه مصر العام المقبل، وذلك بعد الضوء الأخضر الذى منحه رئيس الوزراء بشأن فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر المقبل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.