شكرا لقرائتكم أزارو يجهز عدة عروض لمناقشتها مع الأهلي بعد قرار الرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجهّز المغربي وليد آزارو مهاجم الأهلي المُعار لنادي الإتفاق السعودي عدة عروض عربية وأوربية من أجل مناقشتها مع القلعة الحمراء خلال الفترة القليلة المقبلة بعدما رفض الاتفاق تجديد الإعارة أو شراء اللاعب نهائياً، بعد أن أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدم حاجته لعودة المهاجم المغربي الأمر الذى جعل الأخير يستعد لخوض تجربة إحترافية جديدة في ظل تلقيه عروضاً من أندية عربية في الخليج وأخرى من أوروبا أبرزها من فرنسا وبلجيكا ، ويبحث وليد آزارو مع إدارة الأهلي العروض الأنسب له وللنادي من أجل حسم مصيره في غضون الأيام القليلة المقبلة.

مسئولو الأهلى أبلغوا وليد أزارو بعدم حاجة القلعة الحمراء له وأنه لن يعود للأحمر بعد انتهاء إعارته للنادى السعودى، ورغم أن البعض طالب بعودة المهاجم المغربى وليد أزارو عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، بدعوى أن الفريق يحتاج جهوده، إلا أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى مازال يصر على موقفه الرافض تماماً لعودة اللاعب، ورحب باستمرار رحيله سواء على صعيد الإعارة أو البيع النهائى.

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وأعلن نادى الاتفاق مؤخراً عدم تجديد إعارة وليد آزارو وأكد النادى السعودى أن اللاعب سيعود للقلعة الحمراء بعد انتهاء الإعارة، لكن الأهلى رفض عودة اللاعب بناءً على رؤية رينيه فايلر الذى يرى أن طريقة لعب المهاجم المغربى لا تُناسب خطته، وبذلك من الأفضل أن يستمر خارج النادي.

وتلقى وليد أزارو عرضاً شفهياً من أحد الأندية الفرنسية للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، إلا أن تداعيات وباء كورونا فى العالم سبب تأخر دخول المفاوضات لمرحلة الجدية، فى الوقت الذى أبدى المهاجم المغربى موافقة على خوض تجربة فى الدورى الفرنسي، الذى يعد بوابته لدخول الملاعب الأوروبية بعد تجربة الأهلي وسيناقش اللاعب هذه العروض مع القلعة الحمراء قريباً لأختيار أحدهم.