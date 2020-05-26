شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الزمالك يتوج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل نادى الزمالك، اليوم الثلاثاء 26 مايو، بذكرى تتويج الفريق الأول ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة فى تاريخه، حين حقق الأبيض اللقب لأول مرة فى تاريخه فى النسخة الماضية على حساب فريق نهضة بركان بطل المغرب فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى البطولة الكونفدرالية بنتيجة 5 / 3 بضربات الترجيح، ليتوج الأبيض بأول ألقابه بالبطولة الكونفدرالية، تحت قيادة كريستيان جروس، المدير الفنى السابق لقلعة ميت عقبة، حيث حسمت المباراة بركلات الترجيح وجهة لقب الكونفدرالية الإفريقية بعد انتهاء مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء، مدافع الفريق، من ركلة جزاء، وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب ولكن لصالح بطل المغرب، ونصت اللائحة على اللجوء لركلات الترجيح مباشرة دون لعب أوقات إضافية.

دفع كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك وقتها بتشكيل مكون من، محمود عبد الرحيم جنش، فى حراسة المرمى، وعبد الله جمعه – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغنى، فى خط الدفاع، ومحمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد ابراهيم – إبراهيم حسن – يوسف اوباما، فى خط الوسط، وأخيرًا حميد أحداد، فى خط الهجوم.

Advertisements

بينما ضم تشكيل نهضة بركان كلاً من.. حراسة المرمى: عبد العلى المحمدي، خط الدفاع: عمر النمساوى و محمد عزيز و يوسوفا دايو و إسماعيل مقدم، خط الوسط: العربى الناجى و بكر الهلالى و أمين الكاس وسمير ويدار، خط الهجوم: لابا كودجو و حمدى لعشير.

كما نجح الزمالك بفضل تتويجه بلقب الكونفدرالية فى التأهل للعب مباراة السوبر الإفريقى ليواجه الترجى التونسى الذى شارك فى المباراة بصفته بطلاً لدورى أبطال إفريقيا عن النسخة الماضية، ليتوج باللقب الأبيض باللقب، للمرة الرابعة فى تاريخه على حساب الترجى التونسى، بعدما حقق الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد الغرافة القطرى، شهر فبراير الماضى.