شكرا لقرائتكم 8 لاعبين يشعلون الانتقالات الصيفية بين القطبين.. المحمدي ودونجا الأبرز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم أزمة وباء كورونا، والتي تسببت في إيقاف النشاط الكروي والرياضي ليس في مصر فقط ولكن في العالم كله، إلا أن الصراع التاريخي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الميركاتو لا يتوقف ومن المنتظر أن يظهر في الصيف المقبل، حيث دخل العديد من اللاعبين دائرة اهتمام الأهلي والزمالك قبل الميركاتو الصيفي المقبل، على الرغم من عدم وضوح الرؤية بالنسبة للموسم الجاري سواء باستكماله أو الغاؤه، والشروع في بدء الموسم الجديد، ومن أبرز هؤلاء اللاعبين :



نبيل دونجا

لاعب وسط بيراميدز مطلوب في الأهلي والزمالك لتدعيم خط الوسط، حيث يتصارع القطبين على الظفر بخدماته، ورغم عدم رغبة فايلر في تدعيم خط وسط الأهلي إلا أن لجنة التخطيط ترغب فض ضم اللاعب لما يمتلكه من قدرات كبيرة.



رجب بكار

ظهير أيمن بيراميدز والمطلوب لتدعيم الجبهة اليمنى بالأهلي والزمالك، حيث يرحب اللاعب بالانتقال لأحد القطبين في الصيف المقبل، ويعد الأهلي هو الأقرب لضمه خاصة وأن رغبة اللاعب الأولي هي الانتقال للفريق الأحمر.



طاهر محمد طاهر

جناح المقاولون العرب والمطلوب لتدعيم مركز الجناح في الأهلي والزمالك، باعتباره من أبرز اللاعبين في مركزه، ويحاول الزمالك الحصول على خدماته إلا أن الأهلي يضغط بقوة لضمه خاصة بعد موافقة رينيه فايلر على ضمه.

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باهر المحمدي

مدافع الإسماعيلي والمطلوب لتدعيم صفوف القطبين خاصة الأهلي الذي يخطط لضمه بكل قوة، ويرغب باهر في اللعب للأهلي إلا أن إدارة الإسماعيلي تُفضل بيع اللاعب للخليج خاصة بعد تلقيه أكثر من عرض مغري.



أسامة جلال

مدافع انبي والمطلوب لتدعيم دفاع القطبين خاصة الأهلي الي كان قريبا من ضمه في يناير الماضي لولا تمسك ناديه، ويضع الأهلي أسامة جلال حال فشل التعاقد مع أحمد حجازي، فيما يكثف الزمالك من مفاوضاته مع النادي البترولي لضم المدافع الشاب.



كريم طارق

جناح طلائع الجيش والمطلوب لتدعيم صفوف الأهلي والزمالك، خاصة بعد انضمامه لصفوف المنتخب وظهوره بمستوى طيب مع الفريق العسكري هذا الموسم.



كريم العراقي

ظهير أيمن المصري وينافس رجب بكار وعمر جابر على تدعيم مركز الجناح في صفوف القطبين.



حسام حسن

مهاجم سموحة وأقوى المهاجمين المحليين المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي الزمالك في الصيف المقبل.