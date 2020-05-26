شكرا لقرائتكم الأهلى والزمالك يتنافسان على وصافة استفتاء ماركا الإسبانية الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بتنافس قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك على المركز الثانى في الاستفتاء الذى نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، حيث يتصدر جمهور الرجاء المغربى الاستفتاء في الوقت الحالي.

وأصدرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، استفتاءً جديدا، للحصول على رأي الجماهير حول النادي الأفضل في العالم من حيث روابط المشجعين، استمرار لسلسلة الاستفتاءات التي قامت بها على مدار الفترة الماضية.

ويحتل النادى الأهلى المركز الثانى في الاستفتاء بـ206 آلاف صوت خلف المتصدر نادى الرجاء صاحب 613 ألف صوت، وفى المركز الثالث جاء الزمالك بعدد 84 ألف صوت متقدما على فلامينجو البرازيلي صاحب المركز الرابع بـ13 ألف صوت.

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وضمت قائمة الاستفتاء 40 ناديا من أقوى الأندية، سواء على المستوى الأوروبي، على رأسها ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من إسبانيا، وليفربول الإنجليزي، وبروسيا دورتموند الألماني، بالإضافة إلى ميلان الإيطالي، كما شهدت وجود عدد من الأندية الكبرى في أمريكا الجنوبية، مثل فلامنجو وبالميراس وكورينثيانز من البرازيل وبوكا جونيورز وريفر بليت من الأرجنتين، بالإضافة إلى بينارول الأوروجواياني.

في المقابل، ضمت القائمة الأربعينية 6 أندية عربية، هي الأهلي والزمالك من مصر، والرجاء والوداد من المغرب، والترجي التونسي، بالإضافة إلى الزوراء العراقي.