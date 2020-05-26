مهاجم الأهلي السابق يكشف حقيقة إصابة محمود الخطيب بفيروس كورونا

كشف مهاجم الأهلي السابق، أسامه حسني، حقيقة الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن إصابة رئيس القلعة الحمراء الكابتن محمود الخطيب بفيروس كورونا المستجد.

وقال حسني، في تصريحات لموقع "El-Ahly.com"، إن الأنباء المتداولة عن إصابة الخطيب بفيروس كورونا غير صحيحة على الإطلاق.

وأكد مهاجم الأهلي السابق أن الخطيب يتمتع بصحة جيدة، نافياً الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفاً إياها بأنها "اشاعات سخيفة".

وأضاف حسني أن الخطيب متواجد حالياً مع أسرته في الساحل الشمالي، وسوف يتواجد في الاجتماع الذي حدد مع لجنة التخطيط بالنادي والإدارة المالية يوم غد الأربعاء.

وكان الأهلي قد أعلن عن عقد اجتماع يضم الخطيب مع لجنة التخطيط لبحث ملف اللاعبين المعارين والراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بجانب اجتماع مع الإدارة المالية للقلعة الحمراء.

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يأتي هذا بعدما أعلن الدكتور خالد العامري، شقيق العامري فاروق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن إصابة وائل عزت مدير جهاز السباحة داخل النادي الأهلي بفيروس كورونا المستجد .

وكتب العامري منشوراً عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال فيه: "رجاء من جميع اصدقائي الدعاء لأخويا و حبيبي عميد شرطة وائل عزت كابتن النادي الأهلي بالشفاء العاجل لانه يرقد في الرعاية بسبب كورونا و حالته محتاجة لدعواتكم ".

وأضاف العامري: "اللهم اشفه بشفاك و داوه بدواك ، اللهم البسه ثوب الصحه، اللهم رد عافيته إليه انك اكرم الاكرمين، اذهب البأس ربّ النّاس، واشف أنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً. أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين ".

وأكدت صحيفة "الوفد" أن عزت لم يضر أحداً داخل أسوار النادي الأهلي، موضحة أن رئيس مجلس إدارة النادي الكابتن محمود الخطيب قرر غلق فروع القلعة الحمراء الثلاثة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس إدارة الأهلي، قوله: "اللهم بحق هذه الأيام المباركة المفترجة تشفى اخاً عزيزا لم تلده أمى، وائل عزت ،الرجولة والجدعنة والمروة وصاحب صاحبه وسند كل من يحتاج اليه فى وقت الزنقة."

وأضاف: "ربنا يشفيك ويعافيك.. أرجو منكم الدعاء من القلب، فان الدعاء يرد القدر ويرفع البلاء."