قمة نارية منتظرة بين دورتموند وبايرن.. مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار اليوم، الثلاثاء، صوب ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في دورتموند، الذي يتحضن قمة نارية بين بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني وضيفه بايرن ميونيخ المتصدر، وذلك ضمن الجولة الـ 28 من الدوري الألماني "البوندسليجا" لكرة القدم.

ويسعى الفريقان لمواصلة انتصاراتهما وتحقيق الفوز الثالث على التوالي منذ استئناف المنافسات التي توقفت لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتطلع بوروسيا للفوز على البايرن الي يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 61 نقطة، وتقليص فارق النقاط بينهما.

وبجانب قمة دورتموند والبايرن، تقام اليوم الثلاثاء، 3 مباريات أخرى لحساب الجولة ذاتها من "البوندسليغا"، وهي مواجهات فيردر بريمن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، وباير ليفركوزن ضد فولفسبورج، وآينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج .

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وفيما يلي مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة:

بوروسيا دورتموند X بايرن ميونخ - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 1.

فيردر بريمن X بوروسيا مونشنغلادباخ - 08:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.

باير ليفركوزن X فولفسبورج - 08:30 مساءً - بي إن سبورتس 1.

آينتراخت فرانكفورت X فرايبورج- 08:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.