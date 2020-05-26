شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أشيك نجوم الكرة بـ"الكاجوال والفورمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر دائما نجوم الكرة فى التدريبات والحياة اليومية بالملابس الرياضية، ولكن لديهم جانب من الشياكة يظهر عادة فى المقابلات التليفزيونية أو المناسبات أو التكريمات أو الخروج مع الأهل والأصدقاء أو الزوجات، حيث نجد بعض النجوم لديهم حس من الأناقة والذى يرتبط بالزى الرسمى وأيضا على صعيد الكاجوال والماركات العالمية، خاصة أنهم دائما ما يخطفون الأنظار على السوشيال ميديا .

ومن أبرز نجوم الكرة الذين يتمتعون بالشياكة فى الكاجوال والفرومال حازم إمام، نجم نادى الزمالك السابق، خاصة أنه دائما ما ينتقى ألوانا زاهية تخطف الأنظار، ومثله نجم منتخب مصر السابق الصقر أحمد حسن .

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فيما يتألق أيضا فى الشياكة بالكاجوال والفورمال نجم الأهلى السابق حسام غالى وحارس الأهلى المنتظر انضمامه إلى بيراميدز الموسم المقبل شريف إكرامى وأيضا نجم خط دفاع منتخب مصر ووست بروميتش الإنجليزى أحمد حجازى والعالمى محمد صلاح وخاصة على صعيد البدل التى يظهر بها خلال التكريمات .

و يرصد الخليج 365 لقطات لشياكة نجومالكرة بالكاجوال و البدل فى الصور التالية :