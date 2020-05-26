رياضة | فايلر يحسم موقفه من ضم نجم الزمالك السابق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم موقفه من ضم نجم الزمالك السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقفه من ضم نجم الزمالك السابق، محمد إبراهيم في الفترة القادمة.

وأبدى فايلر رفضه لفكرة التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة، أحمد توفيق لاعب بيراميدز وزميله في الفريق الحارس أحمد الشناوي.

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وأكد فايلر أنه لا يريد التعاقد مع محمد إبراهيم، حيث أمر بالتعاقد مع صانع ألعاب أجنبي في المقام الأول، بالإضافة إلى أن هناك تحفظ على فكرة التعاقد مع حمدي النقاز، والذي تم عرضه من جانب أحد وكلاء اللاعبين.

كما تم رفض التعاقد مع أحمد توفيق بعدما عرضه أحد وكلاء اللاعبين، بسبب وجود تكدس فى منطقة خط الوسط، حسب ما أوضح فايلر.

فيما أمر فايلر بعدم التعاقد مع حارس جديد فى الفترة المقبلة رغم تأكد رحيل شريف إكرامى إلى بيراميدز، بالإضافة إلى رغبة أحمد الشناوي القوية في الانتقال للأهلي.