رياضة | جوارديولا يستهدف التعاقد مع نجم الدوري البرازيلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يستهدف التعاقد مع نجم الدوري البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع نجم الدوري البرازيلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب ‏M.E.N، إن مانشستر سيتي يهتم يلاعب خط وسط غريميو البرازيلي ماثيوس هنريكي، حيث أن إدارة مانشستر سيتي ترى اللاعب خليفة لفيرناندينهو على المدى الطويل.

ويرغب جوارديولا في تدعيم خط وسط الفريق بالموسم الجديد خاصة في ظل اقتراب رحيل ديفيد سيلفا بنهاية الموسم الجاري.

وشارك فيرناندينهو كمدافع في معظم مباريات الموسم الجاري بعد إصابة ايميريك لابورت الطويلة، وكان رودري يشارك كلاعب خط وسط مدافع.