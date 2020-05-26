شكرا لقرائتكم الأهلي يدرس ترشيح محمود الخطيب لرئاسة لجنة الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو الأهلي ترشيح محمود الخطيب رئيس النادي لتولى رئاسة لجنة الأندية، التي من المقرر تدشينها خلال الفترة القادمة، عقب إقرار اتحاد الكرة تشكيل لجنة الأندية في اللائحة الجديدة، وعلم "الخليج 365" أن الجبلاية ستطلب من أندية الدوري الممتاز الـ18 ترشيح شخص يمثل كلً منهم، على أن يتم عمل انتخابات فيما بينهم لاختيار 7 أعضاء، فيما يحق لاتحاد الكرة تعيين شخصين وبالتالي يكون عدد أفراد اللجنة 9، ولم يبدى الخطيب موافقة أو رفض، مؤكداً أنه لن يحسم موقفه قبل إقرار اللائحة بشكل رسمي ،مؤكداً أن ترشيح الأهلي قد يتجه لشخص أخر غيره، سواء من أعضاء المجلس أو من الإدارة التنفيذية بالنادي.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

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