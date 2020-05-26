شكرا لقرائتكم خبر عن "نصيحة" وراء إزالة الزمالك شعار الكاف من لافتة نادي القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تعليق مجلس ادارة النادى لافتة جديدة خلال أيام تحمل جملة "نادى الزمالك نادى القرن الحقيقى" ولكن بدون شعار الاتحاد الأفريقى "كاف"، المتواجد فى اللافتة الحالية التى قام الزمالك بتعليقها على سور النادى مكتوب عليها الزمالك نادى القرن الحقيقى، والتى تحمل شعار الكاف، وذلك بعدما تلقى مجلس إدارة الزمالك نصيحة من أحد مسئولى الاتحاد الأفريقى بإزالة الشعار من على اللافتة قبل أن يتحرك الاتحاد الأفريقى رسميا ويرسل لفت نظر وتحذير للزمالك بسبب استعمال شعار الاتحاد دون الحصول على موافقة مكتوبة لذلك.

واضاف المصدر أن مجلس الزمالك سيقوم بتعليق لافتة جديدة تحمل نفس الرسالة ولكن بدون شعار الكاف.

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فى سياق مختلف، وضعت ادارة نادى الزمالك خطة لتسويق اللاعبين المعارين الموسم الحالى إلى فرق خارجية عقب انتهاء الإعارة، حيث سيتم بيع جميع اللاعبين المعارين فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عدا الثنائى أحمد رفعت المعار إلى الاتحاد السكندرى وأحمد فتوح المعار إلى سموحة، وفقا لما أعلنه مرتضى منصور رئيس الزمالك. كما تتضمن خطة التسويق اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم وفقا لرأى الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق والذى استقر بنسبة كبيرة على اللاعبين الراحلين عن قائمة الزمالك الموسم المقبل.

وتتضمن خطة الزمالك لتسويق اللاعبين بعض الخطوط العريضة وفى مقدمتها عدم تجديد اعارة اى لاعب من المعارين، أو خروج الراحلين بنظام الإعارة مرة أخرى، حيث يرغب الزمالك فى الاستفادة ماديا من بيع اللاعبين بدلا من الاعارة وتوفير اماكن فى قائمة الفريق وكذلك عدم تحمل الزمالك اى اعباء مالية اضافية فى حالة اعارات اللاعبين.

من ناحية اخرى تلقى الايفوارى رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار الى الاتحاد السكندرى عدة عروض اماراتية عن طريق وكيال اعماله للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل، فى حالة استقرار الزمالك على تسويقه وعدم قيده فى قائمة الفريق، حيث يرغب الزمالك فى الاستفادة من تسويق سيسيه ماديا لتوفير سيولة مالية داخل خزينة الزمالك لسداد مستحقات اللاعبين المتأخرة وكذلك الدخول فى موسم الانتقالات الصيفية المقبلة بقوة شرائية تمكن الزمالك من التعاقد مع لاعبين سوبر، وينتظر سيسيه موقف الزمالك النهائى من قيده فى الموسم المقبل، للتفاوض والبت فى العروص التى تلقاها.