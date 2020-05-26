رياضة | الأهلي يحسم مصير نجم الفريق خلال أيام

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مصير نجم الفريق خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحسم الجهاز الفنى للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، قائمة الفريق للموسم الجديد خلال الفترة الحالية من إختيار صفقات جديدة بجانب تحديد مصير المعارين وااراجلين عن القلعة الحمراء.

وكشفت تقارير أن النادي الأهلي لم يستقر حتي الأن على عودة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق والمُعار لفريق الجونة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

وكان حسام عاشور قائد الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسيرته انتهت بنهاية الموسم الجاري مع القلعة الحمراء، لذلك تدرس لجنة التخطيط مع الجهاز الفنى عودة اكرم توفيق بنهاية الموسم.

ويذكر أن توفيق كان أحد أبرز اللاعبين الذى ساهموا فى تتويج منتخب مصر الأولمبي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى تاهل من خلالها الفراعنة للأولمبياد.