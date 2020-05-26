شكرا لقرائتكم لماذا أزال الزمالك شعار الكاف من لافتة نادي القرن.. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام مجلس ادارة النادي بتعليق لافتة جديدة خلال أيام تحمل جملة " نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي " ولكن بدون شعار الاتحاد الافريقي " كاف " المتواجد في اللافتة الحالية التي قام الزمالك بتعليقها علي سور النادي مكتوب عليها الزمالك نادي القرن الحقيقي والتي تحمل شعار الكاف، وذلك بعدما تلقي مجلس ادارة الزمالك نصيحة من احد مسئولي الاتحاد الافريقي بازالة الشعار من علي اللافتة قبل ان يتحرك الاتحاد الافريقي رسميا ويرسل لفت نظر وتحذير للزمالك بسبب استعمال شعار الاتحاد دون الحصول علي موافقة مكتوبة لذلك، واضاف المصدر ان مجلس الزمالك سيقوم بتعليق لافتة جديدة تحمل نفس الرسالة ولكن بدون شعار الكاف.

في سياق مختلف وضعت ادارة نادي الزمالك خطة لتسويق اللاعبين المعارين الموسم الحالي الي فرق خارجية عقب انتهاء الاعارة ، حيث سيتم بيع جميع اللاعبين المعارين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عدا الثنائي احمد رفعت المعار الي الاتحاد السكندري واحمد فتوح المعار الي سموحة وفقا لما اعلنه مرتضي منصور رئيس الزمالك ، كما تتضمن خطة التسويق اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم وفقا لرأي الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق والذي استقر بنسبة كبيرة علي اللاعبين الراحلين عن قائمة الزمالك الموسم المقبل.

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وتتضمن خطة الزمالك لتسويق اللاعبين بعض الخطوط العريضة وفي مقدمتها عدم تجديد اعارة اي لاعب من المعارين، او خروج الراحلين بنظام الاعارة مرة اخري ، حيث يرغب الزمالك في الاستفادة ماديا من بيع اللاعبين بدلا من الاعارة وتوفير اماكن في قائمة الفريق وكذلك عدم تحمل الزمالك اي اعباء مالية اضافية في حالة اعارات اللاعبين.

من ناحية اخري تلقي الايفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار الي الاتحاد السكندري عدة عروض اماراتية عن طريق وكيال اعماله للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل ، في حالة استقرار الزمالك علي تسويقه وعدم قيده في قائمة الفريق، حيث يرغب الزمالك في الاستفادة من تسويق سيسيه ماديا لتوفير سيولة مالية داخل خزينة الزمالك لسداد مستحقات اللاعبين المتأخرة وكذلك الدخول في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة بقوة شرائية تمكن الزمالك من التعاقد مع لاعبين سوبر، وينتظر سيسيه موقف الزمالك النهائي من قيده في الموسم المقبل، للتفاوض والبت في العروص التي تلقاها.