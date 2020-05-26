شكرا لقرائتكم هل انتهى زمن "المدفعجية" من الكرة المصرية؟.. سمير كمونة يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لماذا إختفى "المدفعجية" من الكرة المصرية ؟ سؤال يطرحه كثيرون من وقت لأخر بعدما تزايدات هذه الظاهرة ولم نعد نرى بين لاعبينا المصريين من هم يمتلكون مهارات التسديدات الصاروخية على شكل "المدفعجحية" لاسيما وأن الكرة المصرية كانت تتميز في فترات سابقة بهذه الكتيبة من اللاعبين أمثال ، طاهر أبوزيد وحمزة الجمل ومحمود أبو الدهب وسمير كمونة وغيرهم من اللاعبين.

حتى سنوات قليلة ماضية كانت الكرة المصرية تضم لاعبين يمتلكون مهارات التصويبات المدفعجية ومنهم حسني عبدربه قيصر الأسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق وشريف عبد الفضيل لاعب الاهلي والاسماعيلي السابق حيث كان هذا الثنائي من أصحاب التسديدات القوية وربما يكون عبد الله السعيد لاعب الاهلي السابق وبيراميدز الحالي هو أفضل كتيبة المدفعجية حالياً في الكرة المصرية.

لكن الحديث عن “المدفعجية” يعيد إلى الأذهان دائماً كل من محمود أبو الدهب وحمزة الجمل وبشير التابعي كأبرز الأسماء التي امتازت بتلك الموهبة، وقديما الراحل الشاذلي وأيضا عبده نصحي وغيره.

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ويحتاج كل فريق لأصحاب التسديدات القوية نظرا لقدرتهم على حسم الأمور المعقدة والمباريات الصعبة في بعض الأحيان ، وترتبط مهارة التسديد القوي بالمدافعين بشكل كبير، على غرار أبو الدهب والتابعي وغيرهم، لكن يغيب عن الساحة حالياً المدافعون أصحاب تلك المواصفات الخاصة إلا استثناءات قليلة.

ويرى سمير كمونة، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق إن كل جيل يتميز بموهبة خاصة، موضحاً أن هناك أجيالا تميّزت بمهارة كبيرة على المستوى المراوغة، وأجيالا أخرى تميزت بالسرعة في الأداء، وأخرى امتازت بارتفاع اللياقة البدنية لذا فالأمر مختلف من جيل لأخر وهي موهبة من الله .