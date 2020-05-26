شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا وتركيا تهددان بقاء أجاي فى الأهلي بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النيجري جونيور أجاي نجم هجوم النادي الأهلي العديد من العروض للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل المستوى الثابت الذي يقدمه النجم النيجري مع الأهلي منذ انتقاله اليه موسم 2016 وحتى الأن، الأمر الذي دفع الإدارة الحمراء لتمديد عقده الموسم الماضي لمدة موسمين إضافيين، وعلم الخليج 365 أن هناك شركة تسويق عالمية خاطبت اللاعب لمعرفة رأيه في مسألة الرحيل لأحد الدوريات الأوربية، في ظل وجود اهتمام من عدده أندية للحصول على خدماته أبرزها من الدوري التركي والروسي.

من جانبهم يرفض مسئولو الاهلي الاستغناء عن أجاي لكونه واحد من أعمدة الفريق وأهم عنصر في مركز المهاجم الصريح حالياً، وذلك على الرغم من وجود أزمة تتمثل في زيادة عدد اللاعبين الأجانب الموجودين على قوة النادي، خاصة بعد تأكيد اتحاد الكرة بأن الموسم المقبل سيشهد تخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 5 لاعبين الى 3 فقط، إلا أن فايلر المدير اللفني للأهلي استبعد أجاي من حسابات الأجانب المرشحين للرحيل.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).