شكرا لقرائتكم خبر عن هل انتهى زمن "المدفعجية" من الكرة المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لماذا اختفى "المدفعجية" من الكرة المصرية؟.. سؤال يطرحه كثيرون من وقت لآخر بعدما تزايدات هذه الظاهرة ولم نعد نرى بين لاعبينا المصريين من يمتلكون مهارات التسديدات الصاروخية، لاسيما أن الكرة المصرية كانت تتميز فى فترات سابقة بهذه الكتيبة من اللاعبين، أمثال طاهر أبوزيد وحمزة الجمل ومحمود أبو الدهب وسمير كمونة وغيرهم من اللاعبين.

حتى سنوات قليلة ماضية كانت الكرة المصرية تضم لاعبين يمتلكون مهارات التصويبات المدفعجية، ومنهم حسنى عبدربه قيصر الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق وشريف عبد الفضيل لاعب الأهلى والإسماعيلى السابق، حيث كان هذا الثنائى من أصحاب التسديدات القوية وربما يكون عبد الله السعيد لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالى هو أفضل كتيبة المدفعجية حالياً فى الكرة المصرية.

لكن الحديث عن “المدفعجية” يعيد إلى الأذهان دائماً كلا من محمود أبو الدهب وحمزة الجمل وبشير التابعى كأبرز الأسماء التى امتازت بتلك الموهبة، وقديما الراحل الشاذلى وأيضا عبده نصحى وغيره.

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ويحتاج كل فريق لأصحاب التسديدات القوية نظرا لقدرتهم على حسم الأمور المعقدة والمباريات الصعبة فى بعض الأحيان، وترتبط مهارة التسديد القوى بالمدافعين بشكل كبير، على غرار أبو الدهب والتابعى وغيرهم، لكن يغيب عن الساحة حالياً المدافعون أصحاب تلك المواصفات الخاصة إلا استثناءات قليلة.

ويرى سمير كمونة، نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن كل جيل يتميز بموهبة خاصة، موضحاً أن هناك أجيالا تميّزت بمهارة كبيرة على المستوى المراوغة، وأجيالا أخرى تميزت بالسرعة فى الأداء، وأخرى امتازت بارتفاع اللياقة البدنية لذا فالأمر مختلف من جيل لأخر وهى موهبة من الله .