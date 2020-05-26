الزمالك يفلت من عقوبة الكاف رغم لافتة نادي القرن

فلت نادي الزمالك من عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، والتي كان من المنتظر أن تفرض عليه، على خلفية قيامه بوضع لافتات كتب عليها “الزمالك نادي القرن الحقيقي” داخل مقر النادي، ووضع عليها شعار الكاف.

وقرر مسؤولو الكاف غض الطرف عن المخالفة التي قام بها رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” بوضع شعار الكاف على بعض اللافتات داخل النادي، بعد تدخل أحد الوسطاء لحل الأزمة.

وكتب على اللافتة “الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات وليس بالمحسوبية والمجاملات”، وصحبت تلك الكلمات شعار نادي الزمالك والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وقال مصدر داخل الكاف في تصريحات صحفية “إن تدخل بعض الوسطاء هو ما أقنع مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعدم مناقشة فرض عقوبات على الزمالك، خصوصًا بعدما تم وعدهم بإزالة الشعار”.

وكان الاتحاد الأفريقي يستعد لطرح مخالفات حامل لقب كأس الكونفدرالية 2019 على طاولة اجتماعات لجنة الانضباط، من أجل فرض عقوبات قاسية عليه، وحماية حقوق الكاف بعد استغلال شعاره دون إذن مُسبق.

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ويجهز رئيس الزمالك مرتضى منصور، ملف خاص عن أزمة نادي القرن الأفريقي، من أجل تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والمحكمة الرياضية “كاس”، للمطالبة بسحب اللقب من الأهلي ومنحه للزمالك.

وأشار مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية إلى أنه لم يأمر بوضع شعار الكاف على اللافتة، مشددًا على أنه سوف يحاسب من فعل ذلك.

وأضاف مرتضى منصور قائلاً “لكننا سنقوم بكتابة جملة الزمالك نادي القرن الحقيقي على بطاقات العضوية الخاصة بالأعضاء، وعلى قمصان سيقوم لاعبي الفريق بارتداؤها فور استئناف النشاط الكروي”.

واحتفل الأهلي منذ أيام قليلة بالذكرى الـ20 بمناسبة حصوله على لقب نادي القرن، كما قام الاتحاد الأفريقي بتهنئته عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، قبل أن ترسل إدارة ريال مدريد تهنئة خاصة للأهلي.

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