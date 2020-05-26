جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26-5-2020 وجميع القنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مباريات اليوم، الثلاثاء الموافق 26-5-2020، الذي يشهد عودة الدوري الألماني من جديد، الدوري التشيكي، والدوري الكوري الجنوبي الدرجة الثانية.

والبداية مع الدوري الألماني، وافتتاح الجولة الـ28، بكلاسيكو ألمانيا الناري بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 16:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وفي الساعة 18:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تبدأ 3 مباريات سنتعرف عليهم من خلال الجدول.

سنبقى في ألمانيا، مع 4 مباريات في دوري الدرجة الثانية، تنطلق جميعها في نفس التوقيت، حيث يواجه فريق “نورنبيرج” نظيره “ريغنسبورغ”، بينما يقابل “فيورث” فريق “اوزنابروك”، ويلعب “دارم شتات” امام “إرتسجيبيرجه آوه”، ويستقبل “ساند هاوزن” نظيره “فيهين فيسبادن”.

نذهب إلى التشيك، حيث تُلعب اليوم مباريات الجولة الـ25، بعدما صادقت رابطة أندية الدوري التشيكي على استئناف منافسات الدرجتين الأولى والثانية في يوم 12 من هذا الشهر، ولُعبت بالفعل مباراة مؤجلة من الجولة الـ23 بالدوري التشيكي الممتاز يوم السبت الماضي.

كما تُلعب 6 مباريات بالدوري التشيكي الدرجة الأولى، 3 مباريات بالدوري الكوري الجنوبي الدرجة الثانية، ومباراة واحدة في الدوري الكوستاريكي الممتاز، سنتعرف علي جميعها من خلال الجدول.

والتالي جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26-5-2020

مباريات الدوري الألماني – الجولة 28

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بوروسيا دورتموند – بايرن ميونيخ. الساعة 16:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 1.

فيردر بريمن – بوروسيا مونشنغلادباخ. الساعة 18:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 3.

باير ليفركوزن – فولفسبورج. الساعة 18:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 1.

آينتراخت فرانكفورت – فرايبورج. الساعة 18:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 2.

مباريات الدوري الألماني الدرجة الثانية – الجولة 28

يان ريغنسبورغ – نورنبيرغ. الساعة 16:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 4.

فيورث – اوزنابروك. الساعة 16:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 6.

إرتسجيبيرجه آوه – دارم شتات. الساعة 16:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 7.

فيهين فيسبادن 2 – ساند هاوزن. الساعة 16:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 2.

مباريات الدوري التشيكي الممتاز – الجولة 25

يابلونك – زلين. الساعة 16:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

سلوفاكو – سيقما أولوموتش. الساعة 16:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

بريبرام – بانيك أوسترافا. الساعة 16:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة CT Sport.

ملادا بوليسلاف – سلافيا براغ. الساعة 16:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Arena Sport 1 HD Croatia.

مباريات الدوري التشيكي الدرجة الأولى – الجولة 18

فيتكوفيس – فيكتوريا زيزكوف. الساعة 15:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

ترينتش – شروديم. الساعة 15:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

بانيك سوكولوف – فيسيهراد. الساعة 15:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

باردوبيس – بروستيجوف. الساعة 15:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

ليسن – غرافين فلاسم. الساعة 15:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

فارنسدورف – هراديتش. الساعة 15:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري الكوري الجنوبي الدرجة الثانية

دايجيون ستزن – آنسان جرينيرز. الساعة 10 صباحًا بتوقيت جرينتش. (الجولة الخامسة).

بوتشون إف سي 1995 – جيجيو يونايتد. الساعة 10 صباحًا بتوقيت جرينتش. (الجولة الثانية).

مباريات الدوري الكوستاريكي الممتاز – الجولة 18

كارتاجينيس – خيكارال. الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.