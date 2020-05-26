رياضة | الزمالك يدرس عودة نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يدرس عودة نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة والراحلين عن القلعة البيضاء وتحديد موقف المعارين خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم الحالي.

ودخل أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك والمُعار لفريق سموحة، حسابات القلعة البيضاء لعودته من جديد بعد نهاية الموسم الحالي، ليستفيد الزممن خدماته خاصة أن اللاعب يملك إمكانيات جيدة تؤهله للمشاركة مع الفريق.

ويذكر أن فتوح كان أحد أبرز العناصر مع منتخب مصر الأولمبي والمتوج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى تاهل من خلالها الفراعنة للأولمبياد.