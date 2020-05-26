رياضة | الميركاتو الصيفي| تخطيط الأهلى تقترح نجم جديد على فايلر (ليس رمضان صبحي)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 04:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الميركاتو الصيفي| تخطيط الأهلى تقترح نجم جديد على فايلر (ليس رمضان صبحي) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عقد صفقات جديدة لصفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

وتحاول لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، إقناع المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق، بعودو ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار لفريق سموحة لصفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

Advertisements

ويأتى اقتراح لجنة التخطيط بالأهلى على المدير الفنى من أجل تعويض الرحيل المحتمل للاعب صالح جمعة، الذى طلب فايلر فى أكثر من مناسبة خروجه من الفريق.

وكان فايلر قد طلب بالفترة الماضية، ضم صانع ألعاب من أجل معاونة محمد مجدى أفشة على مدار الموسم محليا وأفريقيا.