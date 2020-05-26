نجل الشهيد أحمد المنسي يتفوق فى الرماية وينضم لأسرة الخماسى الحديث

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصرى للخماسي الحديث، انضمام حمزة نجل الشهيد أحمد المنسي، إلى أسرة ولاعبي الخماسى الحديث، وتبنيه رياضياً ليصبح بطلًا فى رياضة الخماسي الحديث.
جاء ذلك بعد مشاركة حمزة، في البطولة التى ينظمها الاتحاد المصرى للخماسى الحديث وهي الرماية بالليزر من المنزل عبر الإنترنت "Home Laser Shooting" ،خلال الفترة من 22 حتي 29 مايو الجاري، لجميع للمراحل العمرية من 10 سنوات، بمشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبرعاية البنك الأهلى المصرى، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة فيروس "كورونا"، والتى توجه جميع إيرادات المشاركة بالبطولة لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357 .
وتم اكتشاف موهبة حمزة المنسي بعد إحرازه نتائج متميزه بلعبة الرماية بالليزر، ما جعل الاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، يفكر في تبنيه رياضياً ليكون ضمن صفوف أسرة الخماسي الحديث، وتوفير كل الدعم والإمكانات والأدوات والطاقم الفني لممارسة جميع ألعاب الخماسي الحديث وهي "السباحة، وسلاح سيف المبارزة، والرماية، والضاحية، والفروسية".
كانت لجنة من الاتحاد قد زارت أسرة الشهيد أحمد المنسي وتسليم نجله أدوات الرماية "طبنجه ليزر، هدف ليزر"، ليكون بذلك أحدث عضو ينضم لأسرة الخماسي الحديث ، لتكون هذه المبادرة هى الأولى في رعاية أبناء أبطال شهداء الواجب والوطن.
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