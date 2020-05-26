شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الشهيد أحمد المنسي يتفوق فى الرماية وينضم لأسرة الخماسى الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصرى للخماسي الحديث، انضمام حمزة نجل الشهيد أحمد المنسي، إلى أسرة ولاعبي الخماسى الحديث، ‏وتبنيه رياضياً ليصبح بطلًا فى رياضة الخماسي الحديث.‏

جاء ذلك بعد مشاركة حمزة، في البطولة التى ينظمها الاتحاد المصرى للخماسى ‏الحديث وهي الرماية بالليزر من المنزل عبر الإنترنت "‏Home Laser Shooting‏" ،‏خلال الفترة من 22 حتي 29 مايو الجاري، لجميع للمراحل العمرية من 10 ‏سنوات، بمشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ‏البحري، وبرعاية البنك الأهلى المصرى، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية ‏لمواجهة جائحة فيروس "كورونا"، والتى توجه ‏جميع إيرادات المشاركة بالبطولة لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357 .‏

وتم اكتشاف موهبة حمزة المنسي بعد إحرازه نتائج متميزه بلعبة ‏الرماية بالليزر، ما جعل الاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة المهندس ‏شريف العريان، يفكر في تبنيه رياضياً ليكون ضمن صفوف أسرة الخماسي الحديث، ‏وتوفير كل الدعم والإمكانات والأدوات والطاقم الفني لممارسة جميع ألعاب ‏الخماسي الحديث وهي "السباحة، وسلاح سيف المبارزة، والرماية، والضاحية، و‏الفروسية".

كانت لجنة من الاتحاد قد زارت أسرة الشهيد أحمد المنسي وتسليم نجله أدوات الرماية "‏طبنجه ليزر، هدف ليزر"، ليكون بذلك أحدث عضو ينضم لأسرة الخماسي الحديث ، لتكون هذه المبادرة هى الأولى في رعاية أبناء أبطال شهداء الواجب والوطن.‏