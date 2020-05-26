شكرا لقرائتكم هل تفاوض الأهلي مع مهاجم الترجي طه ياسين الخنيسي.. عبد الحفيظ يوضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد النادي الأهلي على التقارير الصحفية التي أشارت الى دخول القلعة الحمراء في مفاوضات رسمية مع مهاجم الترجي التونسي طه ياسين الخنيسي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد سيد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع طه ياسين الخنيسي نهائياً وأنه ليس في حسابات القلعة الحمراء مستقبلاً.

أضاف عبد الحفيظ أن إدارة النادي أو الجهاز الفني لم يطرحا اسم الخنيسي نهائياً وأن الاجتهادات الإعلامية ليس لها أي أساس من الصحة فيما يتعلق باللاعب وعلاقته بالقلعة الحمراء.

وقال عب الحفيظ: الخنيسي لاعب جيد للغاية ونجم عربي نكن له احترام وتقدير لكن لم يوضع على قائمة التعاقدات أو الترشيحات وأن مسألة ترشيح اللاعب ربما تكون تحركات من وكيله لتسويقه خلال الفترة المقبلة.

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وكشفت صحيفة "الصريح" التونسية، أن النادي الأهلي قدم عرضا للتعاقد مع طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي التونسي، حيث أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب تلقى العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة من بينها الأهلي.

وذكرت الصحيفة أن نادي الوفاق السعودي لديه رغبة أيضا في التعاقد مع طه ياسين الخنيسي، وقد تكون وجهة اللاعب أحدى البطولات الخليجية

ويتصدر طه ياسين الخنيسى، نجم الترجى، قائمة أغلى المهاجمين في الدوري التونسى بعد تألقه مع "الدم والذهب" فى السنوات الأخيرة وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمى.

ذكر "foot24" التونسى، أن الخنيسى يتصدر قائمة أعلى المهاجمين من ناحية القيمة التسويقية بالدوري التونسي حيث تصل قيمته إلى مليون يورو، بعد المستويات الرائعة التى يقدمها مع الترجى وأهدافه الحاسمة في الفترة الأخيرة.

ويتصدر الترجى يتصدر جدول ترتيب الدورى التونسى برصيد 44 نقطة بفارق 10 نقاط عن الصفاقسى صاحب المركز الثانى بعد خوض 16 جولة من المسابقة قبل تجميد النشاط بعد تفشى فيروس كورونا، فيما يأتى النجم الساحلى فى المركز السادس برصيد 26 نقطة.