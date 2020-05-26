شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تطالب بتأجيل مونديال التزلج والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالبت إيطاليا بتأجيل بطولة العالم 2021 للتزلج التي من المفترض أن تستضيفها في فبراير المقبل في كورتينا دامبيدزو لمدة عام، وذلك بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال جيوفاني مالاجو رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية، إن مقترح تأجيل البطولة سيقدم قريباً وأضاف: القضية لا تتمثل في كيفية تنظيم الفعاليات، وإنما في كيفية الحفاظ على سلامة الجميع. رأينا أن التأجيل سيكون أكثر أماناً.
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